КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит» за поведение болельщиков во время матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил итоги расследования событий в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» (1:1).



«За использование пиротехники хозяева оштрафованы на 125 тысяч рублей. За нецензурные кричалки болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. На 87-й минуте фанаты красно-белых кидали на поле посторонние предметы – штраф 20 тысяч рублей. И в перерыве матча игрок не явился на флеш-интервью. За это «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.



Болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. За скандирование фанатами нецензурной лексики «Зенит» также оштрафован на 80 тысяч. За сжигание атрибутики команды-соперника клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

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