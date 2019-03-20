КДК снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS по делу о долгах

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении «Тюмени», проигнорировавшей решение спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) по делу о задолженностях перед футболистами.



«4 января CAS удовлетворил жалобы футболистов Шайморданова, Шумейко и Фурсина в адрес «Тюмени». Суд указал, что клуб должен выплатить премии в размере 997,5 тыс. рублей каждому. Клуб это решение не выполнил. Футболисты обратились к КДК с просьбой снять шесть очков с команды в связи с неисполнением решения суда.



Две недели назад состоялось первое слушание по этому вопросу. КДК предложил сторонам урегулировать вопрос мирным путём и дал на это две недели. На сегодняшнем заседании представитель игроков сказал, что они оставляют свою жалобу в силе. «Тюмень» не погасила перед футболистами долг. Представитель клуба также пояснил, что они не вступали в диалог с игроками. Он изложил КДК свою позицию. За неисполнение «Тюменью» решения CAS КДК снимает шесть очков с клуба в первенстве ФНЛ нынешнего сезона»», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Три футболиста выиграли у «Тюмени» судебный процесс, длившийся четыре года