«МС» одолел «Барселону» в борьбе за Сауля, игрок близок к переходу за € 80 млн

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, вероятно, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».



Как утверждает ESPN, английский клуб выиграл у «Барселоны» борьбу за 24-летнего футболиста и близок к договорённости о его переходе в летнее трансферное окно за сумму около € 80 млн. Сам хавбек не намерен оставаться в «Атлетико» и с оптимизмом смотрит на переход. Отмечается, что в лице Сауля главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола видит долгосрочную замену 33-летнему полузащитнику Фернандиньо.



При этом, по словам издания, Сауль изначально хотел перебраться в «Барселону», которая долгое время проявляла к нему интерес. Однако представители игрока заявили сине-гранатовым, что он продолжит карьеру в «Манчестер Сити».



Сауль является воспитанником «Атлетико». Его контракт с мадридским клубом действителен до лета 2026 года.



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