«Динамо» сыграет с «Локомотивом» на «Арене Химки»

«Динамо» объявило, что следующий матч Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» команда проведёт на стадионе «Арена Химки». Это связано с тем, что на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Л. Яшина» запланирована замена газона.



«Такое решение принято УК «Динамо» совместно с ФК «Динамо-Москва». Замена газона на новый займёт определённое время, и как только он приживётся и будет соответствовать арене высочайшего класса, станет известна дата открытия стадиона. «Динамо» сделает всё возможное для окончательного возвращения в родные стены в Петровский парк», — говорится на официальном сайте столичного клуба.

Матч 21-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» состоится 30 марта, начало встречи — в 13:00 мск.