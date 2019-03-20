Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.



Бразилец опубликовал изображение, на котором продемонстрированы все этапы его карьеры, и сопроводил его благодарностью на языках всех стран, в которых ему доводилось играть.



Дуду начал карьеру в 2000 году в бразильском клубе «Витория», после чего в 2003 году перебрался в Японию, начав играть за «Касива Рейсол». Проведя за команду всего 11 матчей, игрок перешёл в «Ренн», а в 2005 году оказался в ЦСКА, где за три года успел дважды стать чемпионом и обладателем Кубка России.



После ухода из стана «армейцев» Дуду выступал за «Олимпиакос» и «Атлетико Минейро», успев также поиграть за некоторые греческие и израильские команды. Последним клубом футболиста был «Ботафого», который он покинул в прошлом году.