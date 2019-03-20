«Амкар» обратится в CAS, если не получит от РФС 20 млн рублей

«Амкар» готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), потому как до сих пор не получил от РФС выплату в размере 20 млн рублей за чемпионат мира 2018 года. Пермский клуб был признан банкротом 6 ноября 2018 года. Тем не менее пермякам полагается $ 314 тыс. за участие игрока клуба Брайана Идову на мировом первенстве в составе сборной Нигерии.

«В „Амкар“ деньги не поступили. Мы предполагаем, что они остановились в Российском футбольном союзе. Полагаем, что ФИФА свои обязательства выполнила. Знаем, что другие клубы РПЛ получили деньги, значит, наши деньги где-то там. Мы обратились с официальным запросом в РФС на имя и. о. президента Сергея Прядкина, но это было 28 декабря. Вопрос в том, может ли „Амкар“ получить деньги, прекратив статус профессионального клуба.



Наш клуб ещё не ликвидирован как юридическое лицо. Расчётный счёт валютный у нас открыт. Если получим, то все деньги уйдут на погашение задолженностей. В РФС нам сказали, что отправили запрос в ФИФА о том, можем ли мы получить эти деньги. Если будет отказ, то мы обратимся в палату по разрешению споров РФС или Спортивный арбитражный суд, если понадобится. Мы на эти деньги очень рассчитываем. Долгов накопилось под 109 млн рублей. Это сумма всех долгов перед футболистами, штабом и персоналом», — цитирует юриста «Амкара» Сергея Мальцева телеканал «360».