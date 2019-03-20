Дзюба: желаю Бельгии сыграть ниже своих возможностей, это было бы великолепно

Нападающий сборной России Артём Дзюба перед отборочным матчем Евро-2020 с командой Бельгии рассказал, почему он переживал за эту команду на чемпионате мира—2018.



«Я переживал за Бельгию на чемпионате мира, потому что я знаком с Акселем Витселем. Бельгия – команда топ-уровня, но у любой такой команды есть слабые места, и мы будем играть на слабых сторонах. А желаю я им сыграть ниже своих возможностей, это было бы великолепно. Ну или чтобы мы заставили их так сыграть.

Я давления не испытываю. Говорят, что мне надо в аренду уехать, чтобы играть лучше. Это напрягает, наоборот. Такие матчи, как с Бельгией, очень важны. В таких матчах хочется участвовать и показывать лучшие качества. Но тут всё зависит от командных действий, а не от индивидуальных. Бельгия — топ-команда и фаворит. Но мы её не боимся, а уважаем. Для вас важный матч. Поскорее бы он начался», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.