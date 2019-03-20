Дзюба: моя статистика больше вас напрягает. Пока набираем очки, не вижу проблем

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился мыслями о своей статистике в последние месяцы. В последний раз форвард поражал ворота соперников 25 октября 2018 года, когда сине-бело-голубые в групповом раунде Лиги Европы победили «Бордо» (2:1).



«К новой роли постепенно привыкаю и думаю, что скоро с ней справлюсь. Что касается моей статистики, он больше вас напрягает. Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем. Если команда набирает очки, значит мы всё делаем правильно», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Завтра, 21 марта, сборная России проведёт матч с Бельгией в 1-м туре квалификации чемпионата Европы—2020. Игра состоится на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

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