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Зобнин успешно перенёс операцию на правой руке

Зобнин успешно перенёс операцию на правой руке
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который получил травму в домашнем матче Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1), успешно перенёс сегодня операцию на правой руке. Игроку произведён остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной.

Операция была выполнена в одном из госпиталей Минобороны РФ хирургами В. Н. Полотнянко и А. А. Барковым (который является консультантом нашего клуба по вопросам травматологии). Стандартные сроки полного выздоровления после операций такого рода составляют четыре-пять недель.

«Сейчас футболист отдыхает и благодарит всех за поддержку. Ждём тебя скорее в строю, Роман!» — говорится на официальном сайте столичной команды.

Таким образом, Зобнин не сможет помочь сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы против Бельгии и Казахстана.

Зобнин будет прооперирован 20 марта, восстановление займёт не менее месяца
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