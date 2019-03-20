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Кариус попросил «Ливерпуль» прервать аренду в «Бешикташе»

Кариус попросил «Ливерпуль» прервать аренду в «Бешикташе»
Футбол / Англия

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», хочет покинуть турецкий клуб.

Как сообщает Turkiyegazetesi.com.tr, 25-летний футболист обратился к руководству мерсисайдцев с просьбой досрочно прервать его пребывание в Турции. Видеть вратаря в своих рядах хотят сразу два представителя немецкой Бундеслиги – «Айнтрахт» и «Фортуна».

Ранее сообщалось, что Кариус не получает зарплату в «Бешикташе» уже четыре месяца. Турецкий клуб задолжал игроку уже более € 1 млн. Также появлялась информация, согласно которой в услугах игрока заинтересован «Олимпиакос».

Кариус перешёл в «Бешикташ» из «Ливерпуля» минувшим летом на правах аренды на два сезона. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги немецкий вратарь принял участие в 22 матчах, в которых пропустил 27 голов.

Кариус может перейти в «Олимпиакос»
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