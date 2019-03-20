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Витсель: всё, что я хочу, — чтобы Бельгия победила Россию

Витсель: всё, что я хочу, — чтобы Бельгия победила Россию
Футбол / Лига Европы

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель рассказал о настрое на домашний матч отборочного цикла чемпионата Европы—2020 против команды России.

В социальной сети официальный аккаунт УЕФА спросил бельгийского футболиста, что он думает по поводу прогноза бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина, который заявил, что встреча завершился ничьей — 1:1.

«Всё, что я хочу, — это чтобы Бельгия победила. Это будет трудный матч», — ответил Витсель в «Твиттере».

Матч Бельгия – Россия состоится завтра, 21 марта, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Во время перерыва на международные матчи сборная также сыграет с Казахстаном. Матч пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.

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