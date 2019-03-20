Черчесов прокомментировал заявление Уткина о влиянии на игроков через агента

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию видеоблогера Василия Уткина, согласно которой он влияет на футболистов через своего агента Алана Агузарова.



«Честно говоря, я не читал. Два года прошло, а всё ещё что-то говорят. Я об этом реально не знаю, я только заголовки всегда читаю. Что я могу ответить? Уже два с половиной года пишут и пишут. Пускай дальше пишут. Когда я прочитаю, тогда спокойно отвечу. На сегодняшний день не читал и не смотрел.



Говорю как есть. Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То я Дзюбу выгнал, а он рядом сидит. То Габулов мой родственник и в сборной. Теперь ещё напишите, что я его министром спорта сделал, тоже привилегии мои. Большой я человек, что я могу сделать?» — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Также Черчесов в шуточной форме спросил у нападающего Артёма Дзюбы, не попал ли он в сборную по блату, на что тот ответил отрицательно.

Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на игроков через своего агента