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Черчесов прокомментировал заявление Уткина о влиянии на игроков через агента

Черчесов прокомментировал заявление Уткина о влиянии на игроков через агента
Футбол / Сборная России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию видеоблогера Василия Уткина, согласно которой он влияет на футболистов через своего агента Алана Агузарова.

«Честно говоря, я не читал. Два года прошло, а всё ещё что-то говорят. Я об этом реально не знаю, я только заголовки всегда читаю. Что я могу ответить? Уже два с половиной года пишут и пишут. Пускай дальше пишут. Когда я прочитаю, тогда спокойно отвечу. На сегодняшний день не читал и не смотрел.

Говорю как есть. Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То я Дзюбу выгнал, а он рядом сидит. То Габулов мой родственник и в сборной. Теперь ещё напишите, что я его министром спорта сделал, тоже привилегии мои. Большой я человек, что я могу сделать?» — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Также Черчесов в шуточной форме спросил у нападающего Артёма Дзюбы, не попал ли он в сборную по блату, на что тот ответил отрицательно.

Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на игроков через своего агента
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