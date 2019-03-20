«Динамо» всё ещё может сыграть на «ВТБ Арене» в этом сезоне

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» ещё может сыграть на своём новом стадионе «ВТБ Арена» в нынешнем сезоне.



В ближайшее время на арене начнётся укладка нового газона, и, если всё пройдёт хорошо, клуб проведёт майские матчи в Петровском парке.



Напомним, «Динамо» планировало торжественно открыть новый стадион 10 марта матчем со «Спартаком» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Однако из-за состояния газона лига запретила бело-голубым играть на арене, и дерби было перенесено в Химки. Победу в матче одержали красно-белые (1:0).



В мае «Динамо» предстоит сыграть на своём поле с «Ростовом» (10 мая) и «Арсеналом» (26 мая). После 20 туров московская команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.



«Динамо» сыграет с «Локомотивом» на «Арене Химки»