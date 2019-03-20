«Барселона» предложила «Аяксу» € 60 млн за де Лигта

«Барселона» ведёт переговоры с «Аяксом» относительно перехода защитника и капитана амстердамской команды Матейса де Лигта в летнее трансферное окно.



Как сообщает Sport.es, сине-гранатовые сделали нидерландскому клубу предложение по 19-летнему футболисту в размере € 60 млн. Стороны ещё далеки от окончательной договорённости, однако оптимистично смотрят на переговоры.



Отмечается, что де Лигт в случае перехода в «Барселону» подпишет с клубом долгосрочный контракт, в котором будут прописаны практически те же условия, что у друга и партнёра защитника по «Аяксу» и сборной Нидерландов Френки де Йонга, который присоединится к каталонцам летом.



Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за де Лигта является туринский «Ювентус». Также в СМИ появлялась информация, согласно которой «Барселона» была готова отказаться от попытки заполучить защитника в связи с действиями его агента Мино Райолы.

Де Лигт хочет перейти в «Барселону», клуб готов заплатить за него € 70 млн