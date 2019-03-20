Трабукки: журналист-шарлатан, написавший о Каррере в «Зените», — позор профессии

Футбольный агент Марко Трабукки опроверг появившуюся в СМИ информацию, согласно которой бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Зенит».



«Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества с Массимо. Из «Зенита» Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине. Журналист-шарлатан, который придумал эту сказку, – позор профессии», — написал Трабукки в своём «твиттере».



Ранее СМИ сообщили, что после посещения матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» (1:1) 17 марта Каррера в компании Трабукки и ещё одного агента Тимура Гурцкая провёл встречу с представителями «Газпрома», в ходе которой стороны обсудили возможное назначение итальянца на пост наставника сине-бело-голубых.

Каррера следил за матчем «Спартак» – «Зенит». А мы следили за Каррерой Каррера снова на «Открытие Арене»: машет кулаками и получает аплодисменты.