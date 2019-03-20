Германия – Сербия: прямая текстовая трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 20 марта, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге состоится товарищеский матч Германия – Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Во время текущей недели будут проходить матчи национальных команд. Состоятся первые встречи отборочного турнира чемпионата Европы—2020, а также товарищеские матчи.

Сборная Германии после провала на чемпионате мира 2018 года в России и неудачного выступления в Лиге наций произвела обновление состава. Главный тренер бундестим Йоахим Лёв сообщил, что в сборную больше не будут вызываться ветераны — футболисты «Баварии» Матс Хуммельс, Томас Мюллер и Джером Боатенг.

Сборная Сербии в Лиге наций заняла первое место в группе 4 Лиги C. Теперь сербы поборются за одну из путёвок на чемпионат Европы, которая будет разыгрываться среди победителей групп Лиги наций.

Прямая текстовая трансляция матча Германия —Сербия на «Чемпионате»