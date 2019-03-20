Погба: конечно, игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Сульшер остался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что в команде хотят, чтобы Уле-Гуннар Сульшер, занимающий пост исполняющего обязанности главного тренера, был утверждён в этой должности.

«Сульшер дал нам свободу. Конечно, мы хотим, чтобы он остался. У команды отличные результаты, а у меня — великолепные взаимоотношения с ним. И не только у меня, у других игроков тоже.

Когда игрок счастлив, он хочет сохранять это ощущение. Сульшер полностью заслуживает этой должности. Он хорошо знает этот клуб, он знает всё об этом клубе.

Он — оптимистичный человек, который вселяет в нас уверенность. Это даёт нам чувство свободы, игроки наслаждаются футболом снова. Возможно, мы утратили это чувство, когда неудачно играли раньше. Но я не хочу говорить о прошлом, мне нравится говорить о будущем.

Сейчас мы играем лучше, у нас отличные результаты. Мы снова ведём борьбу за финиш в топ-4», — приводит слова Погба The Independent.