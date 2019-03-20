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Розыгрыш футбольного мяча с автографами редакции «Чемпионата»

Розыгрыш футбольного мяча с автографами редакции «Чемпионата»
Футбол

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается футбольный мяч с автографами редакции «Чемпионата». Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.

Весна наступает, дворы готовы к открытию футбольного сезона! Мы решили, что это прекрасный повод разыграть практичный и ценный приз для подписчиков «Чемпионата», и в качестве подарка выбрали футбольный мяч с автографами редакции нашего сайта. Участвуешь?

Итоги конкурса мы подведём 22 марта. Что может быть лучше, чем футбольный мяч в начале нового футбольного сезона?

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