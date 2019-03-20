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В Англии клуб расторг контракт с футболисткой после дисквалификации за расизм

В Англии клуб расторг контракт с футболисткой после дисквалификации за расизм
Футбол / Англия

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала форварда женской команды «Шеффилд Юнайтед» Софи Джонс за расистские оскорбления в адрес соперницы во время матча чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Guardian.

По информации источника, защитник «шпор» Рене Гектор сообщила, что во время игры Джонс, обращаясь к ней, сымитировала крик обезьяны. В феврале FA выдвинула обвинения в адрес Джонс, которая полностью отрицала свою вину. Сегодня, 20 марта, Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать нападающую на пять матчей и назначить штраф в размере £ 200.

Позже «Шеффилд Юнайтед» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о расторжении контракта с 27-летней футболисткой по обоюдному согласию сторон.

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