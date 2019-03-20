Сборная России U17 обыграла Польшу U17 в элитном раунде Евро-2019

В матче 1-го тура элитного раунда чемпионата Европы 2019 года U17 юношеская сборная России обыграла национальную команду Польши. Встреча команд состоялась на стадионе «Фирхилл» в Глазго и завершилась со счётом 3:2 в пользу российской команды.



На 4-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Польши Ян Беганьский. Через 13 минут счёт сравнял хавбек российской команды Ислам-Бек Губжоков. Игрок польской сборной Филип Мархвиньский вновь вывел свою команду вперёд в счёте на 39-й минуте, однако в компенсированное время первого тайма получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.



Во втором тайме голами отметились нападающие сборной России Олег Ознобихин и Егор Шаповалов. На 93-й минуте матча вторую жёлтую карточку получил защитник российской команды Вадим Карпов.



Во 2-м туре сборная России сыграет с командой Шотландии 23 марта.