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Сборная России U17 обыграла Польшу U17 в элитном раунде Евро-2019

Сборная России U17 обыграла Польшу U17 в элитном раунде Евро-2019
Футбол / Сборная России

В матче 1-го тура элитного раунда чемпионата Европы 2019 года U17 юношеская сборная России обыграла национальную команду Польши. Встреча команд состоялась на стадионе «Фирхилл» в Глазго и завершилась со счётом 3:2 в пользу российской команды.

На 4-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Польши Ян Беганьский. Через 13 минут счёт сравнял хавбек российской команды Ислам-Бек Губжоков. Игрок польской сборной Филип Мархвиньский вновь вывел свою команду вперёд в счёте на 39-й минуте, однако в компенсированное время первого тайма получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

Во втором тайме голами отметились нападающие сборной России Олег Ознобихин и Егор Шаповалов. На 93-й минуте матча вторую жёлтую карточку получил защитник российской команды Вадим Карпов.

Во 2-м туре сборная России сыграет с командой Шотландии 23 марта.

U17 ЧЕ-2019. Элитный раунд. Группа 6. 1-й тур
20 марта 2019, среда. 16:00 МСК
Польша U17
2 : 3
Россия U17
1:0 – Беганьский – 4, 1:1 – Губжоков – 17, 2:1 – Мархвиньский – 39, 2:2 – Ознобихин – 50, 2:3 – Шаповалов – 78
Удаления: Мархвиньский, 45+3 – Карпов, 90+3
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