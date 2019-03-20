Луческу удивило место Лобановского в списке лучших тренеров в истории

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу заявил, что был удивлён месту, которое Валерию Лобановскому в списке лучших тренеров в истории отвёл французский журнал France Football. Украинский тренер занял в этом списке шестое место, Луческу авторы поставили на 41-ю строчку.

«Я был очень удивлён позицией, на которую поставили Лобановского. Когда он уехал работать за границу, то у него не было хороших результатов. Если посмотреть на другие сайты и рейтинги, например на сайт УЕФА, то я там занимаю второе место по трофеям», — цитирует Луческу Telekomsport.ro.

В свою очередь румынское издание Gazeta Sporturilor выпустила публикацию, в которой перечислила все достижения Лобановского. Авторы назвали статью «5 причин, по которым тренер, которого критиковал Луческу, заслуживает места в топ-10 рейтинга».