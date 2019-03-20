Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эдегор — о возвращении Зидана в «Реал»: это отличная новость

Эдегор — о возвращении Зидана в «Реал»: это отличная новость
Футбол / Испания

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Витесс», прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера испанского клуба.

«Я думаю, что это отличная новость. В прошлом он достигал успеха вместе с клубом и очень хорошо знает игроков „Реала“. У нас с Зиданом были хорошие отношения, когда он возглавлял „Кастилью“. Его возвращение в „Реал“ — это очень хорошо», — приводит слова Эдегора Football Espana.

Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в «Витесс» на правах аренды в 2018 году. В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 23 матчах в чемпионате Нидерландов, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.

Эдегор: думаю, что не стою € 20 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент