Эдегор — о возвращении Зидана в «Реал»: это отличная новость

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Витесс», прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера испанского клуба.



«Я думаю, что это отличная новость. В прошлом он достигал успеха вместе с клубом и очень хорошо знает игроков „Реала“. У нас с Зиданом были хорошие отношения, когда он возглавлял „Кастилью“. Его возвращение в „Реал“ — это очень хорошо», — приводит слова Эдегора Football Espana.



Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в «Витесс» на правах аренды в 2018 году. В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 23 матчах в чемпионате Нидерландов, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.

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