Известный генетик призвал клонировать Месси, чтобы унаследовать его талант

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил о готовности клонировать форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Генетик пояснил, что с помощью клонирования мир сможет унаследовать талант футболиста.

«Медицина в нынешнем состоянии позволяет клонировать Месси. Клон Лионеля смог бы унаследовать его талант. Мы можем получить настоящего брата-близнеца Месси», — приводит cлова Наварро El Mundo Deportivo.

За свою карьеру Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч» – приз лучшему игроку Европы. Он является рекордсменом «Барселоны» и сборной Аргентины по количеству забитых мячей. В нынешнем сезоне Месси забил 29 мячей в 26 матчах испанской Примеры.

«Барселона» набрала 66 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. От находящегося на второй строчке «Атлетико» каталонцев отделяют 10 очков.