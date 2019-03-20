Лаутаро: ситуация с Икарди невыгодна для всех

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что надеется на скорое разрешение конфликта между бывшим капитаном команды Мауро Икарди и руководством клуба. После того, как Икарди лишили капитанской повязки, аргентинец ни разу не вышел на поле. Ранее сообщалось о повреждении футболиста, но итальянские журналисты считают, что Икарди не принимает участие в матчах из-за конфликта.

«Это нехорошая ситуация. Она плоха для Икарди и для всех нас, членов команды. Мы не можем ничего сделать, решение должно быть принято людьми, связанными с Икарди.

Мы — обычные игроки, которые работают и трудятся. Мы выступаем за наш клуб. В подобных ситуациях решать проблемы должно окружение Икарди», — приводит слова Лаутаро Calciomercato.