Галактионов рассказал о работе молодёжной сборной России в Марбелье

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, как команда работает на учебно-тренировочном сборе в Испании. В Марбелье россияне пробудут до 26 марта.



«По сравнению с первоначальным составом команды у нас произошло одно изменение. Николай Рассказов после игры „Спартака“ с „Зенитом“ приехал в расположение молодёжной сборной с микротравмой, которая не позволит ему принять участие в испанском сборе команды. Мы приняли решение, что ему более целесообразно продолжить лечение в клубе. Вместо него в молодёжную сборную был вызван Геннадий Киселёв.



17 марта мы заехали на базу в Новогорске, а на следующий день рано утром вылетели в Марбелью. По прилёте провели тренировочное занятие, команда начинает работать в штатном режиме, в соответствии с планом. В Новогорске мы провели индивидуальные беседы с игроками, а в первый день испанского сбора — общекомандное собрание. Чувствуется, что ребята заряжены на работу.



Тренировочные поля в Марбелье находятся в хорошем состоянии, погода благоприятствует. РФС создал все условия для качественного тренировочного сбора, наша задача — хорошо поработать на нём. У нас есть дни, на которые мы запланировали вторые тренировки: стандартные положения, тактические моменты, работа по линиям. Посмотрим, многое в этом плане зависит от функционального состояния игроков. Ждём данных от нашего медицинского штаба о кондициях футболистов. При необходимости будем вносить коррективы в тренировочный процесс. Первый контрольный матч на испанском сборе проведём 22 марта со Швецией, второй – 25 марта – с Норвегией.



Слухи о встречах агентов с игроками? У нас команда только формируется, мы стараемся создать рабочий, позитивный микроклимат. Это очень важно заложить уже сейчас на первом сборе в Испании. Перед нашими глазами есть образец национальной сборной, на который мы стараемся ориентироваться в этом плане. В связи с этим нашему тренерскому штабу очень хотелось, чтобы игроков молодёжной сборной России не отвлекали всевозможными домыслами и слухами. Могу совершенно определённо сказать, что в расположении молодёжной сборной агенты не проводили никаких встреч с футболистами, а соответственно не вели переговоров. В том числе и с игроками «Краснодара», о которых так много сейчас говорят. Мы всё делаем для того, чтобы имидж и репутация молодёжной сборной была на высоком уровне», — сказал Галактионов.

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