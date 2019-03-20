Санчо: конечно, мечтаю о выигрыше «Золотого мяча»

Форвард дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо заявил, что мечтает о выигрыше «Золотого мяча».

«Я думаю, что «Золотой мяч» должен быть мечтой и целью каждого футболиста. Конечно, я мечтаю об этом, хочу повторить путь Месси, Криштиану Роналду, Модрича или Роналдиньо.

Все эти великие футболисты выигрывали «Золотой мяч». Они вдохновляют каждого, кто играет в футбол», — цитирует Санчо Goal.com.

Санчо выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» с 2015 по 2017 год, после чего перешёл в дортмундскую «Боруссию», где продолжает выступать.

В нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 25 матчах Бундеслиги, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач. Футболист получил вызов в сборную Англии на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.