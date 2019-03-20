Клопп: Салаху стоит взять пример с Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что пример Садио Мане должен вдохновить Мохамеда Салаха. Египтянин не забивает уже в семи последних матчах. Столь длительных сухих серий у него не было с сезона-2015/2016, когда он выступал за «Рому».

«Садио и раньше играл примерно так же, как и сейчас. Но сейчас он всё время занимает правильную позицию, оказывается там, куда отлетает мяч. Он набрал хорошую форму. Чтобы достичь этого, Садио работал и работал.

Именно это сейчас нужно делать Мо: работать и сделать так, чтобы он вновь начал забивать. Салаху в последнее время немного не везло, а Мане — наоборот. Но для того, чтобы было везение, Садио упорно работал», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».