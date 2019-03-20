Мората: хотел бы, чтобы Касильяс вернулся в сборную Испании

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората отреагировал на новость о продлении контракта голкипера Икера Касильяса с «Порту».



«Я бы хотел, чтобы Касильяс вернулся в сборную. Он — настоящая легенда. Я очень рад за него. Он демонстрирует свой уровень в каждом матче „Порту“, будь то игра чемпионата Португалии или матч Лиги чемпионов», — приводит слова Мораты Mundo Deportivo.



37-летний Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года, проведя за команду 149 матчей, выиграв чемпионат и Суперкубок Португалии. Касильяс завершил карьеру в национальной команде Испании в 2016 году. Он является рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей (167). Также является рекордсменом мира по количеству сухих матчей, проведённых за сборную (102), и рекордсменом по победам в матчах за сборную −122.

Касильяс продлил контракт с «Порту» на один год