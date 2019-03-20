Черников: проблемой сборной России U19 стала реализация моментов

Полузащитник молодёжной сборной России по футболу (футболисты не старше 19 лет) Александр Черников прокомментировал результат первого матча элитного раунда чемпионата Европы 2019 года со сверстниками из Азербайджана. Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 0:0.

«Хочу сказать большое спасибо болельщикам, очень приятно играть при такой поддержке. Что касается игры, мы, конечно, расстроены, но мы не сдаёмся. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

Считаю, что весь матч мы доминировали и контролировали мяч. Наша сегодняшняя проблема — реализация моментов. Все игры этого раунда особенные. Очень приятно, что такой турнир проводится в нашем городе», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.