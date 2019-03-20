Гордеев: ничья с Азербайджаном — не самый плохой расклад для сборной России U19

Тренер сборной России U19 Андрей Гордеев прокомментировал результат первого матча элитного раунда Евро-2019 с командой Азербайджана (0:0).



«Конечно, мы немного раздосадованы результатом, но это не самый плохой расклад. Разумеется, нужно побеждать в следующих матчах. Что касается игры, мне кажется, мы наиграли сегодня на забитые мячи. Было много моментов и подходов, один стопроцентный момент в концовке, но, к сожалению, не смогли ничего реализовать. Такое случается, мяч просто не залетает в ворота. Хотелось бы также отметить, что наши ребята хорошо сыграли в обороне.



После матча у ребят чувствуется раздражение и досада. После матча зашёл в раздевалку и сказал, что нужно успокоиться. У нас всё впереди, продолжаем борьбу. Легко не будет, мы обсуждали это в самом начале. У нас есть понимание того, куда двигаться, нужно просто работать дальше.



Будем завтра смотреть матч Ирландии и Румынии, разбирать моменты и готовиться. Матч не смотрели, готовились к предстоящей игре, но результат, естественно, знаем.



Хочется ещё раз поблагодарить организаторов и футбольный клуб «Краснодар» за условия, которые были созданы для продуктивного тренировочного процесса. На самом деле, нам не так часто выпадает возможность играть с поддержкой трибун, поэтому огромное спасибо зрителям», — передаёт слова Гордеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Сборная России U19 сыграла вничью с Азербайджаном в элитном раунде Евро-2019