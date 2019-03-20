«Крылья Советов» рассчитаются с Тихоновым и футболистами до конца апреля

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов отметил, что самарский клуб намерен рассчитаться с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым и футболистами в апреле.

«Ситуация с выплатами остаётся прежней. Мы всем объяснили, в том числе и Тихонову, что как только деньги поступят, они будут выплачены. К сожалению, такая ситуация не только у нас, а во многих клубах РПЛ.



Задолженности есть перед теми, кто разорвал контракты. Также у действующих игроков есть задержки по зарплате. Примерные сроки? Все долги будут закрыты в апреле, все дождутся денег.



Честно, даже не знаю, кому выгодно из раза в раз выливать эту грязь. У нас о таких маленьких скандалах иногда чаще пишут, чем о футболе, к сожалению», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.