РФС запретил «Крыльям» регистрировать новых игроков из-за долга перед Тихоновым

Сегодня, 20 марта, в Доме футбола состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение запретить «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте РФС.



Причиной такого решения стала задолженность самарского клуба перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым. РФС обязал «Крылья Советов» выплатить бывшему наставнику задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты за задержку оплаты задолженности. Если самарский клуб выполнит поставленные условия, запрет на регистрацию новых игроков будет снят.



Тихонов стал главным тренером «Крыльев Советов» в 2017 году и вывел самарскую команду в Российскую Премьер-Лигу. Специалист покинул пост в октябре 2018 года.

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