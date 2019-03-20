Источник: «Бавария» уже выплатила часть суммы за трансфер Эрнандеса

Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес близок к переходу в «Баварию». Более того, мюнхенский клуб уже выплатил часть суммы за трансфер игрока, утверждает Footmercato.

По данным источника, французский защитник обойдётся «Баварии» в € 80 млн. И немецкий клуб уже заплатил мадридцам половину от этой суммы.

Предполагается, что Эрнандес подпишет с «Баварией» долгосрочный контракт на четыре – пять лет. Переход футболиста сборной Франции должен состояться по окончании сезона. Отметим, что в нынешнем контракте футболиста прописаны отступные в размере € 80 млн.

Ранее президент «Баварии» Ули Хёнесс сообщил, что мюнхенцы планируют выделить беспрецедентную сумму на усиление состава. Немецкий клуб уже оформил трансфер французского защитника Бенжамена Павара. За него «Бавария» заплатит «Штутгарту» € 35 млн.