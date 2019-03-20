Р. Мартинес: матч со сборной России станет хорошим испытанием для Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России.



«Лукаку останется с командой. После матча со сборной России мы примем решение относительно его участия в игре с Кипром. Ромелу является частью истории бельгийского футбола и нашим лучшим бомбардиром.



Травмы других игроков? Травмы — часть футбола. Каждый, кто выйдет на поле в матче с Россией, заслужил место в составе. Жаль ребят, которых там не будет, но моя команда готова к игре с Россией. Встреча с этой командой станет хорошим испытанием для Бельгии. Они доказали это на чемпионате мира в матче с испанцами», — приводит слова Мартинеса Het Nieuwsblad.