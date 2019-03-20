Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинул расположение сборной Англии из-за травмы, сообщается на официальном матче Футбольной ассоциации Англии.



Напомним, защитник мерсисайдцев травмировал спину в матче английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:2) и был заменён на 86-й минуте. После игрок принял участие ещё в нескольких встречах, однако продолжал испытывать проблемы со спиной.



«Александер-Арнольд покинул расположение сборной Англии и вернулся в „Ливерпуль“. Игрок получил травму спины и, несмотря на прогресс, достигнутый в последние дни, не сможет принять участие в предстоящих матчах отборочного турнира Евро-2020. 20-летний футболист продолжит реабилитацию в своём клубе», — говорится в сообщении FA.



Сборная Англии в отборочном раунде Евро-2020 выступает в группе А, где её соперниками будут команды Чехии, Болгарии, Черногории и Косово.