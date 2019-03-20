Германия — Сербия: Нойер и Спаич выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Сербии на товарищеский матч, который состоится сегодня, 20 марта. Встреча команд пройдёт на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Германия: Нойер, Хальстенберг, Та, Киммих, Вернер, Брандт, Клостерман, Зюле, Зане, Гюндоган, Хавертц.



Сербия: Дмитрович, Рукавина, Спаич, Миленкович, Богосавац, Максимович, Милинкович-Савич, Гачинович, Лазович, Льяич, Йович.

Сборная Германии после провала на чемпионате мира 2018 года в России и неудачного выступления в Лиге наций провела обновление состава. Главный тренер Йоахим Лёв сообщил, что в сборную больше не будут вызываться ветераны — футболисты «Баварии» Матс Хуммельс, Томас Мюллер и Джером Боатенг.



Сборная Сербии в Лиге наций заняла первое место в группе 4 Лиги C. Теперь сербы поборются за одну из путёвок на чемпионат Европы, которая будет разыгрываться среди победителей групп Лиги наций.