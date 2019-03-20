Экс-полузащитника сборной Колумбии Виафара арестовали за перевозку наркотиков

Бывшего полузащитника сборной Колумбии Джона Виафара арестовали за перевозку наркотиков, сообщает AP. Арест бывшего футболиста проводился по запросу правоохранительных органов штата Техас (США).

Американские следователи считают, что Виафара участвовал в схемах по торговле наркотиками. Футболист вместе с сообщниками транспортировал запрещённые препараты из Колумбии в Центральную Америку и США.

Виафара был арестован в городе Кали на юге Колумбии. Полиция задержала футболиста, в отчёте говорится, что он превысил скорость и вёл машину в состоянии наркотического опьянения. Виафара также попал в небольшое ДТП.

Футболист завершил карьеру в 2015 году. Он выступал за ряд колумбийских клубов, а также за «Портсмут», «Саутгемптон» и «Реал Сосьедад». За национальную команду Джон провёл 43 матча.