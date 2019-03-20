«Лестер» прилетел в Таиланд на церемонию кремации погибшего президента клуба

Игроки, тренерский штаб и сотрудники «Лестер Сити» посетили церемонию кремации погибшего президента клуба Вишая Шривадданапрабхи в Таиланде, сообщает пресс-служба английской команды.



Напомним, Шривадданапрабха разбился на собственном вертолёте в октябре 2018 года. Трагедия произошла спустя полчаса после окончания матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Вест Хэм Юнайтед» (1:1). Вертолёт владельца «лис» взлетел с поля, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку возле стадиона. Вертолёт загорелся, на место происшествия прибыли медики и пожарные, однако им не удалось спасти жизни Шривадданапрабхи и ещё четырёх человек, находившихся на борту в момент крушения.

«Лестер» набрал 41 очко в 31 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.