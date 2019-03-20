Итальянский журналист: Анчелотти не забыл, что «Арсенал» предпочёл Эмери

Итальянский журналист Чиро Венерато заявил, что для главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти матчи 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» будут иметь принципиальное значение. По словам журналиста, итальянский специалист был заинтересован в работе в лондонском клубе.

«Арсенал» — «Наполи»? Расскажу одну из историй прошлого лета, когда Арсен Венгер заявил, что Анчелотти мог бы сменить его на посту главного тренера «Арсенала».

Как вы знаете, супруга Анчелотти — из Канады. При этом вся семья живёт в Лондоне. Карло был заинтересован в этой работе. Но «Арсенал» в итоге выбрал Унаи Эмери, а Анчелотти подписал контракт с «Наполи», но не забыл, что «Арсенал» его отверг», — сказал Венерато в эфире TV Luna.