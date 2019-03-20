Ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ

Новым главным тренером сборной Объединенных Арабских Эмиратов стал голландский специалист Берт ван Марвейк, сообщает AFP. Он сменил на этом посту итальянского тренера Альберто Дзаккерони, который возглавлял команду с 2017 года.



Предыдущим местом работы 66-летнего голландского тренера была национальная команда Австралии. Напомним, австралийская сборная заняла 4-е место в группе на чемпионате мира — 2018, который проходил в России, после чего ван Марвейк сообщил о решении покинуть пост главного тренера команды.



Ван Марвейк работал в таких командах, как «Фейеноорд», «Гамбург», дортмундская «Боруссия», и других клубах. Также голландский специалист возглавлял сборные Нидерландов и Саудовской Аравии.

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