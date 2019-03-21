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Панченко: мыслей о смене клуба нет, мне нравится в «Динамо»

Панченко: мыслей о смене клуба нет, мне нравится в «Динамо»
Футбол / РПЛ

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что не планирует покидать команду, несмотря на то что потерял место в стартовом составе.

«Со своей стороны чувствую, что физически и психологически готов на сто процентов. Я-то рвусь на поле, но выбор состава — дело тренерского штаба.

Мысли о смене клуба? Нет. Планирую отработать свой контракт с «Динамо» по максимуму. Мне здесь всё нравится, не хочу никуда уходить. Смотрю на ситуацию оптимистично и верю только в лучшее. С тренером у нас хорошие отношения, никаких конфликтов нет», — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

После возобновления первенства РПЛ Панченко в трёх матчах «Динамо» провёл на поле лишь одну минуту. В двух матчах форвард оставался в запасе.

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