Панченко: верим, что «Динамо» станет бороться за высокие места

Форвард «Динамо» Кирилл Панченко полагает, что московский клуб может бороться за более высокие места в Российской Премьер-Лиге. В настоящее время «Динамо», набрав 23 очка в 20 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Честно, у нас очень боеспособный состав. Мы потеряли много очков с прямыми конкурентами, поэтому оказались внизу. Но у нас ещё есть время всё исправить и оказаться выше седьмого места. Если посмотреть на таблицу, там у всех команд примерно равное количество очков, поэтому вся борьба впереди.

«Динамо» не будет бороться за выживание? Не хочется громких слов. Мы не загадываем далеко, сейчас все мысли о том, чтобы выиграть ближайший матч. Потом подумаем о следующем, где будет та же задача. Конечно, верим, что станем бороться за высокие места, а не за выживание», — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.