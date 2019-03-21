Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ди Мария пропустит матчи сборной Аргентины с Венесуэлой и Марокко из-за травмы

Ди Мария пропустит матчи сборной Аргентины с Венесуэлой и Марокко из-за травмы
Футбол / Южная Америка

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария получил мышечное повреждение, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

31-летний хавбек не сможет принять участие в товарищеских матчах сборной Аргентины с национальными командами Венесуэлы и Марокко. Напомним, аргентинская команда встретиться с Венесуэлой 22 марта, а во вторник, 26 марта, проведёт матч со сборной Марокко.

Ди Мария выступает в составе сборной Аргентины с 2008 года. Вместе с национальной командой полузащитник выиграл золото на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, становился серебряным призёром чемпионата мира в Бразилии в 2014 году, а также дважды занимал второе место в Кубке Америки (2015, 2016).

В нынешнем сезоне Ди Мария принял участие в 25 матчах за «ПСЖ» в чемпионате Франции, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент