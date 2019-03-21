Фердинанд: «Манчестер Сити» или «Ливерпуль»? Выбираю меньшее из двух зол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-Лиге. На чемпионский титул претендуют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Это худший сценарий для любого поклонника или бывшего игрока «Манчестер Юнайтед». Я работаю экспертом, я должен говорить какие-то вещи. Но мне приходится выбирать меньшее из двух зол. В данном случае это «Манчестер Сити», пусть лучше чемпионат выиграют они. Когда я играл, «Манчестер Сити» становился чемпионом, я это уже видел. Я могу справиться с этим в эмоциональном плане.

Как переживать победы конкурентов? Нужно отключить телевизор, радио и тому подобное. Вряд ли многие болельщики «Манчестер Сити» будут стараться меня поддеть.

С «Ливерпулем» другая история. Сейчас появляются люди, которые утверждают, что они болели за «Ливерпуль» ещё 20 лет назад. И теперь они кричат о выигрыше чемпионата. Мне будет больно видеть, как они радуются.

Но, всё же, пусть победит сильнейший. Отдадим должное тому, кто станет новым чемпионом», — приводит слова Фердинанда The Mirror.