Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Сербии. Встреча состоялась на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и завершилась со счётом 1:1.



На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Сербии Лука Йович, который забил гол с передачи полузащитника Неманьи Максимовича. Подопечные Йоахима Лёва сумели сравнять счёт лишь во втором тайме — на 69-й минуте вышедший на замену хавбек Леон Горецка забил с подачи форварда Марко Ройса. В компенсированное время встречи красную карточку получил форвард сербской команды Милан Павков.



В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная Германии сыграет в группе С с командами Нидерландов, Северной Ирландии, Эстонии и Беларуси. Сербская сборная встретится в группе В с Португалией, Украиной, Литвой и Люксембургом.