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Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
Футбол / Германия

В товарищеском матче сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Сербии. Встреча состоялась на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и завершилась со счётом 1:1.

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Сербии Лука Йович, который забил гол с передачи полузащитника Неманьи Максимовича. Подопечные Йоахима Лёва сумели сравнять счёт лишь во втором тайме — на 69-й минуте вышедший на замену хавбек Леон Горецка забил с подачи форварда Марко Ройса. В компенсированное время встречи красную карточку получил форвард сербской команды Милан Павков.

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная Германии сыграет в группе С с командами Нидерландов, Северной Ирландии, Эстонии и Беларуси. Сербская сборная встретится в группе В с Португалией, Украиной, Литвой и Люксембургом.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
20 марта 2019, среда. 22:45 МСК
Германия
1 : 1
Сербия
0:1 – Йович – 12, 1:1 – Горецка – 69
Удаления: нет – Павков, 90+3
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