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Сборная Уэльса вырвала победу в игре с Тринидадом и Тобаго, забив на 92-й минуте

Сборная Уэльса вырвала победу в игре с Тринидадом и Тобаго, забив на 92-й минуте
Футбол / Прочие турниры

В товарищеском матче сборная Уэльса обыграла национальную команду Тринидада и Тобаго. Встреча команд состоялась на стадионе «Рейскурс Граунд» В валлийском городе Рексем и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник национальной команды Уэльса и «Ливерпуля» Бенджамин Вудбёрн, который забил ворота соперника с передачи хавбека Уилла Волкса на 92-й минуте.

Напомним, валлийская национальная команда в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сыграет в группе Е со сборными Хорватии, Словакии, Венгрии и Азербайджана. 24 марта сборная Уэльса проведёт домашний матч со Словакией. Встреча команд состоится на стадионе «Кардифф Сити» и начнётся в 17:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
20 марта 2019, среда. 22:45 МСК
Уэльс
1 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 – Вудбёрн – 90+2
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