Аршавин: сборная России в игре с Бельгией будет ждать своего шанса в контратаках

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матчей сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с национальными командами Бельгии и Казахстана.

«По составу у бельгийцев примерно те же игроки, что были на чемпионате мира. Возможно, за исключением 2–3 футболистов. Думаю, уровень сборной Бельгии остаётся очень высоким. Скорее всего, наша команда будет играть от обороны и ждать своего шанса в контратаках.

В сборной Казахстана есть качественные игроки. На мой взгляд, выделяется Бауржан Исламхан, но, насколько я знаю, он пропустит матч из-за повреждения. Также отмечу Бахтиера Зайнутдинова из «Ростова». Да и в целом есть в этой команде ребята, которые могут доставить проблемы, если наши должным образом не настроятся. Но, конечно, уровень сборной России выше, чем Казахстана», — приводят слова Аршавина «Известия».

Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.