Глеб — о словах Щенсны: я его не знал и знать не хочу, просто дурачок!

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб, выступавший ранее за «Арсенал», прокомментировал слова бывшего вратаря лондонского клуба Войцеха Щенсны о том, что белорус «мог бы добиться гораздо большего, но любил выпить».



«Честно говоря, я его не знал, знать не знаю и знать не хочу. Просто дурачок! Я его не видел ни разу в «Арсенале», когда играл. Откуда он взялся? Такую чушь нести. Я с ним ни в ресторан не ходил, ни куда-то ещё, он вообще меня не знает. Но, судя по его интервью, он как будто со мной в одном номере жил. Я даже не хочу это обсуждать. Неприятно, когда какое-то чудо говорит нелепые вещи», — цитирует Глеба Tut.



Глеб покинул «Арсенал» в 2008 году, а Щенсны играл за лондонскую команду с 2010 по 2015 год.

Щенсны: Глеб мог бы добиться большего, но он любил выпить