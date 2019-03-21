Роберто Карлос посетил тренировку «Реала» под руководством Зидана

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос посетил тренировку команды под руководством главного тренера Зинедина Зидана. Об этом сообщил официальный «твиттер» мадридского клуба.

45-летний бразилец выступал в составе «Реала» с 1996 по 2007 год. Вместе с Зиданом они играли за мадридскую команду с 2001 по 2006 год.



11 марта клуб объявил о назначении французского специалиста на пост главного тренера. 46-летний Зидан ранее уже тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того, «Реал» во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.