Газзаев рассказал, какие были отношения между Алдониным и Юлией Началовой

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об отношениях Юлии Началовой и экс-футболиста «армейского» клуба Евгения Алдонина. Наставник отметил, что их связывала настоящая любовь.

«В 2006 году вся наша команда присутствовала на свадьбе Жени с Юлей. Это действительно была самая красивая пара. Женя — очень любящий муж, великолепный человек, и мы с ним по сей день поддерживаем отношения. Это был настоящий профессионал, который ко всему относился очень внимательно, с большой ответственностью. Конечно, это была настоящая любовь. Думаю, Юля действительно была права, когда говорила, какой это прекрасный человек. Мне очень приятно, что Юля так о нём думала, и он этого заслуживает.



Сейчас надо родным и близким набраться терпения, всё это пережить. Растёт Верочка, которая должна получить образование, воспитание, и надо вложить все свои силы, всю любовь, которую она уже не получит от своей мамы. Мы все потеряли очень доброго, радостного, хорошего человека. Та свадьба длилась до утра, и футболисты на следующий день пришли, мягко говоря, в хорошем состоянии. В 38 лет молодая, красивая девушка уходит из жизни — это трудно объяснить. Пусть земля ей будет пухом, искренние соболезнования родным и близким людям», — сказал Газзаев в эфире программы «Пусть говорят»

Ранее стало известно, что Алдонин принял решение перенести поездку в Вологодскую область в связи с кончиной бывшей супруги. Также он был временно освобождён от работы в «Волге».



О смерти Началовой стало известно в минувшие выходные. Певица скончалась в одной из московских клиник от сердечной недостаточности.